Loto d’automne Barbezieux-Saint-Hilaire

zone de plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Début : 2025-11-16 12:30:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Loto avec de nombreux lots à gagner ! Venez tenter votre chance dans une ambiance conviviale et festive.
zone de plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 73 20 39
English : Autumn lottery
Bingo with lots of prizes to be won! Come and try your luck in a friendly and festive atmosphere.
German :
Lotto mit vielen Preisen zu gewinnen! Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre.
Italiano :
Lotto con tanti premi in palio! Venite a tentare la fortuna in un’atmosfera amichevole e festosa.
Espanol :
Lotería con muchos premios Venga a probar suerte en un ambiente agradable y festivo.
