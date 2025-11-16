Loto d’automne Barbezieux-Saint-Hilaire

Loto d’automne

zone de plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2025-11-16 12:30:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Loto avec de nombreux lots à gagner ! Venez tenter votre chance dans une ambiance conviviale et festive.

zone de plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 73 20 39

English : Autumn lottery

Bingo with lots of prizes to be won! Come and try your luck in a friendly and festive atmosphere.

German :

Lotto mit vielen Preisen zu gewinnen! Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre.

Italiano :

Lotto con tanti premi in palio! Venite a tentare la fortuna in un’atmosfera amichevole e festosa.

Espanol :

Lotería con muchos premios Venga a probar suerte en un ambiente agradable y festivo.

