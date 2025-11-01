Loto d’automne place de la liberté Lurcy-Lévis
Loto d’automne place de la liberté Lurcy-Lévis samedi 1 novembre 2025.
Loto d’automne
place de la liberté Marché couvert Lurcy-Lévis Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 14:00:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Loto d’automne organisée par Lurcy Sport Loisirs Animations. Buffet et buvette sur place. A vous de jouer !
place de la liberté Marché couvert Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 33 35 78 lslalurcy@gmail.com
English :
Autumn bingo organized by Lurcy Sport Loisirs Animations. Buffet and refreshment bar on site. Your turn to play!
German :
Herbstlotto, organisiert von Lurcy Sport Loisirs Animations. Buffet und Erfrischungsgetränke vor Ort. Spielen Sie mit!
Italiano :
Tombola autunnale organizzata da Lurcy Sport Loisirs Animations. Buffet e bar sul posto. Tocca a voi giocare!
Espanol :
Bingo de otoño organizado por Lurcy Sport Loisirs Animations. Buffet y bar de refrescos in situ. ¡Te toca jugar!
L’événement Loto d’automne Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2025-10-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région