Loto d’automne place de la liberté Lurcy-Lévis

Loto d’automne place de la liberté Lurcy-Lévis samedi 1 novembre 2025.

Loto d’automne

place de la liberté Marché couvert Lurcy-Lévis Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Loto d’automne organisée par Lurcy Sport Loisirs Animations. Buffet et buvette sur place. A vous de jouer !

.

place de la liberté Marché couvert Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 33 35 78 lslalurcy@gmail.com

English :

Autumn bingo organized by Lurcy Sport Loisirs Animations. Buffet and refreshment bar on site. Your turn to play!

German :

Herbstlotto, organisiert von Lurcy Sport Loisirs Animations. Buffet und Erfrischungsgetränke vor Ort. Spielen Sie mit!

Italiano :

Tombola autunnale organizzata da Lurcy Sport Loisirs Animations. Buffet e bar sul posto. Tocca a voi giocare!

Espanol :

Bingo de otoño organizado por Lurcy Sport Loisirs Animations. Buffet y bar de refrescos in situ. ¡Te toca jugar!

L’événement Loto d’automne Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2025-10-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région