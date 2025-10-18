Loto d’automne Salle polyvalente Saint-Moreil
Loto d’automne Salle polyvalente Saint-Moreil samedi 18 octobre 2025.
Loto d’automne
Salle polyvalente 2 route des Ecoles Saint-Moreil Creuse
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Loto d’automne avec pour thème le rouge tous les lots sont rouges !! (électroménager, décorations…)
Partie enfants spéciale LEGO.
Buvette et pâtisseries .
Salle polyvalente 2 route des Ecoles Saint-Moreil 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 33 38 29 amisstmoreil@gmail.com
English : Loto d’automne
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Loto d’automne Saint-Moreil a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Creuse Sud Ouest