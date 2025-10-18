Loto d’automne Salle polyvalente Saint-Moreil

Loto d’automne Salle polyvalente Saint-Moreil samedi 18 octobre 2025.

Loto d’automne

Salle polyvalente 2 route des Ecoles Saint-Moreil Creuse

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Loto d’automne avec pour thème le rouge tous les lots sont rouges !! (électroménager, décorations…)

Partie enfants spéciale LEGO.

Buvette et pâtisseries .

Salle polyvalente 2 route des Ecoles Saint-Moreil 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 33 38 29 amisstmoreil@gmail.com

English : Loto d’automne

