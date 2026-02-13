Loto de Arbecey Loisirs Arbecey
Loto de Arbecey Loisirs Arbecey samedi 7 mars 2026.
Tarif : 3 – 3 – 20 EUR
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07 23:00:00
2026-03-07
Arbecey loisir organise un loto avec plus de 1000€ de lots à gagner lors de 18 parties et 2 parties spéciales.
Réservation obligatoire avant le 1er mars. 1 carton offert à la réservation.
Ouverture des portes à 18h30, début des jeux à 20h. Buvette et petite restauration sur place. .
Arbecey 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 77 11 24 arbeceyloisirs@gmail.com
