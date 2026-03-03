Loto de Belvès

Fongalop Pays de Belvès Dordogne

Loto organisé par l’APE du collège Pierre Fanlac, vendredi 6 mars à 21h00 à la salle des fetes de Fongalop Belvès.

A GAGNER 1 bon d’achat de 300 euros Jambons Stère de bois Bon achat carburant et de nombreux lots…

1 euro le carton 6euros la plaque de 6 cartons

Buvette, crepes, gateaux BOURRICHE

Réservation au 06 26 22 30 22 .

Fongalop Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 22 30 22

English : Loto de Belvès

Loto organized by the APE of the Pierre Fanlac secondary school, Friday March 6 at 9pm at the Salle des Fetes in Fongalop Belvès. 1 euro per box 6euros per plate of 6 boxes

Refreshments, crepes, cakes BOURRICHE

Reservations on 06 26 22 30 22

L’événement Loto de Belvès Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-02-28 par Périgord Noir Vallée Dordogne