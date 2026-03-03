Loto de Belvès Pays de Belvès
Loto de Belvès Pays de Belvès vendredi 6 mars 2026.
Loto de Belvès
Fongalop Pays de Belvès Dordogne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2026-03-06
Loto organisé par l’APE du collège Pierre Fanlac, vendredi 6 mars à 21h00 à la salle des fetes de Fongalop Belvès. 1 euro le carton 6euros la plaque de 6 cartons
Buvette, crepes, gateaux BOURRICHE
Réservation au 06 26 22 30 22
Fongalop Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 22 30 22
English : Loto de Belvès
Loto organized by the APE of the Pierre Fanlac secondary school, Friday March 6 at 9pm at the Salle des Fetes in Fongalop Belvès. 1 euro per box 6euros per plate of 6 boxes
Refreshments, crepes, cakes BOURRICHE
Reservations on 06 26 22 30 22
