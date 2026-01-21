Loto de Carnaval Salle des Fêtes Baccarat

Loto de Carnaval

Salle des Fêtes 1 Avenue de Lachapelle Baccarat Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Un loto organisé par le comité des fêtes se tiendra le dimanche 15 février 2026 à partir de 14h à la salle des fêtes, avec une ouverture des portes dès 13h. De nombreux lots attractifs seront mis en jeu, dont un grand téléviseur et des bons d’achats, pour une valeur totale d’environ 4 000 €. Les cartons seront proposés au tarif de 5 € l’unité, 10 € pour deux cartons, 15 € pour trois cartons et 20 € pour six cartons. Buvette et restauration seront disponibles sur place, avec notamment des sandwichs et des pâtisseries.

Réservations auprès de Georges Dulac au 06 38 25 84 94.Tout public

Salle des Fêtes 1 Avenue de Lachapelle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 38 25 84 94

English :

A lotto organized by the Comité des fêtes will be held on Sunday, February 15, 2026, starting at 2pm in the Salle des fêtes, with doors opening at 1pm. Numerous attractive prizes will be up for grabs, including a large TV set and shopping vouchers, with a total value of around ?4,000. Cards will be available at 5? each, 10? for two cards, 15? for three cards and 20? for six cards. Snacks and refreshments will be available on site, including sandwiches and pastries.

For bookings, contact Georges Dulac on 06 38 25 84 94.

