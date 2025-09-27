Loto de Chaussin Salle des Fêtes Chaussin

Loto de Chaussin

Salle des Fêtes 10 Grande Rue Chaussin Jura

Tarif : 6 – 6 – 40 EUR

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Ouverture des portes à partir de 18h

Loto animé par Brigitte

Bons d’achat de 20 à 800€

Buvette, petite restauration, gaufres, gâteaux

Paiements possibles par CB .

Salle des Fêtes 10 Grande Rue Chaussin 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 35 09 17

L’événement Loto de Chaussin Chaussin a été mis à jour le 2025-09-15 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE