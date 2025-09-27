Loto de Chaussin Salle des Fêtes Chaussin
Salle des Fêtes 10 Grande Rue Chaussin Jura
Tarif : 6 – 6 – 40 EUR
Début : 2025-09-27 20:00:00
Ouverture des portes à partir de 18h
Loto animé par Brigitte
Bons d’achat de 20 à 800€
Buvette, petite restauration, gaufres, gâteaux
Paiements possibles par CB .
Salle des Fêtes 10 Grande Rue Chaussin 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 35 09 17
