Loto de CIDFF Salle des congrès du Châtelard Saint-Junien

Loto de CIDFF

Salle des congrès du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien Haute-Vienne

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Ambiance conviviale et bonne humeur garanties pour ce grand loto organisé par le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles), animé avec dynamisme par Fred Animation !

Venez tenter votre chance et partager un moment chaleureux autour de parties riches en suspense. De nombreux lots de valeur sont à remporter un lave-linge, un caddie garni, un téléphone portable, des cartes cadeaux et bien d’autres surprises qui feront des heureux.

Sans oublier la tombola, qui viendra ajouter encore plus de frissons à la soirée ! Réservation recommandée par SMS entre 18h et 20h.

Sortez vos cartons, croisez les doigts… et que la chance soit avec vous ! .

