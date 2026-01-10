Loto de Défi pour Elles Salle des fêtes de Dolus Dolus-d’Oléron

Loto de Défi pour Elles

Salle des fêtes de Dolus Place Simone Veil Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:30:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Loto organisé par l’association Défi pour Elles.

.

Salle des fêtes de Dolus Place Simone Veil Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 28 44 07 defipourelles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Défi pour Elles Lotto

Loto organized by the Défi pour Elles association.

L’événement Loto de Défi pour Elles Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes