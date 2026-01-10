Loto de Défi pour Elles Salle des fêtes de Dolus Dolus-d’Oléron
Loto de Défi pour Elles Salle des fêtes de Dolus Dolus-d’Oléron dimanche 8 février 2026.
Loto de Défi pour Elles
Salle des fêtes de Dolus Place Simone Veil Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 14:30:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Loto organisé par l’association Défi pour Elles.
.
Salle des fêtes de Dolus Place Simone Veil Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 28 44 07 defipourelles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Défi pour Elles Lotto
Loto organized by the Défi pour Elles association.
L’événement Loto de Défi pour Elles Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes