Loto de Espère Basket Espère

Loto de Espère Basket

Place de l’église Espère Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2026-02-15 14:30:00

fin : 2026-02-15

2026-02-15

De superbes lots à gagner ! Une télévision d’une valeur de 280 € 2 bons d’achat de 100 € à Intermarché d’Espère Et plein d’autres surprises gourmandes jambon, canard gras, panier garni… Buvette sur place Crêpes gourmandes pour régaler petits et grands !

Place de l’église Espère 46090 Lot Occitanie contact@esperebasket.fr

English :

Great prizes to be won! A TV worth 280€ 2 vouchers worth 100€ at Intermarché d?Espère And lots of other gourmet surprises: ham, duck, hamper? On-site refreshment bar Gourmet crepes to delight young and old alike!

