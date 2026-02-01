Loto de Espère Basket Espère
Loto de Espère Basket Espère dimanche 15 février 2026.
Loto de Espère Basket
Place de l’église Espère Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-02-15 14:30:00
fin : 2026-02-15
2026-02-15
De superbes lots à gagner ! Une télévision d’une valeur de 280 € 2 bons d’achat de 100 € à Intermarché d’Espère Et plein d’autres surprises gourmandes jambon, canard gras, panier garni… Buvette sur place Crêpes gourmandes pour régaler petits et grands !
Place de l’église Espère 46090 Lot Occitanie contact@esperebasket.fr
English :
Great prizes to be won! A TV worth 280€ 2 vouchers worth 100€ at Intermarché d?Espère And lots of other gourmet surprises: ham, duck, hamper? On-site refreshment bar Gourmet crepes to delight young and old alike!
L’événement Loto de Espère Basket Espère a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Cahors Vallée du Lot