LOTO de Gym Rock rue des écoles Saint-Cybardeaux

LOTO de Gym Rock

rue des écoles Salle Polyvalente Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Venez tenter votre chance au Loto de Gym Rock. Nombreux bons d’achat et autres lots. 10 Parties dont une partie surprise. 1 carton 2€, 6 cartons 10€ et 12 cartons 18€. Plaques acceptées. Buvette sur place.

Réservation au 06 78 25 82 93 ou 06 24 70 74 30.

rue des écoles Salle Polyvalente Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 70 74 30

English :

Come and try your luck at the Gym Rock Lotto. Numerous vouchers and other prizes. 10 games including a surprise game. 1 card 2?, 6 cards 10? and 12 cards 18?. Plates accepted. Refreshments on site.

Reservations on 06 78 25 82 93 or 06 24 70 74 30.

L’événement LOTO de Gym Rock Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme du Rouillacais