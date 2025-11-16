Loto de Janailhac Amitiés Salle des fêtes Janailhac
Salle des fêtes Rue du Général Arbonneau Janailhac Haute-Vienne
À l’occasion de son loto, l’association Janailhac Amitiés propose plus de 1 200 € de lots à gagner bons d’achat de 250 €, 150 € et 50 €, coffret Wonderbox, filets garnis et de nombreux autres lots !
Un jambon sera également mis en jeu lors de la tombola ! .
Salle des fêtes Rue du Général Arbonneau Janailhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 068120315 robertboucheron@orange.fr
