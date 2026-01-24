Loto de l’ Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Infernet Espace culturel Saint-Exupéry Marignane

Loto de l’ Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Infernet

Samedi 7 février 2026.

A 18h.

Ouverture des portes à 17h. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Envie de passer du bon temps ? L’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Infernet organise un super loto.

De très beaux lots sont à gagner !

Possibilité de se restaurer sur place.

Vous êtes attendus nombreux !

.

Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 89 06 05 infernet.cadiere@neuf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for a good time? The Infernet association for fishing and protection of the aquatic environment is organizing a super lottery.

Great prizes to be won!

Catering available on site.

We look forward to seeing you there!

L’événement Loto de l’ Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Infernet Marignane a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme de Marignane