LOTO de la Bibliothèque sonore de Montbard Salle Paul Eluard Montbard

LOTO de la Bibliothèque sonore de Montbard

Salle Paul Eluard Place Gambetta Montbard Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 12:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

3000€ en bons d’achat (dont 1 bon de 500€, 1 bon de 300€, 1 bon de 200€)

BINGO 100€ et 80€

Buffet Buvette

Pas de réservation .

Salle Paul Eluard Place Gambetta Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 21M@advbs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LOTO de la Bibliothèque sonore de Montbard

L’événement LOTO de la Bibliothèque sonore de Montbard Montbard a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Montbardois | 2*