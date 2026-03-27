LOTO de la Bibliothèque sonore de Montbard Salle Paul Eluard Montbard

LOTO de la Bibliothèque sonore de Montbard Salle Paul Eluard Montbard dimanche 12 avril 2026.

LOTO de la Bibliothèque sonore de Montbard

Salle Paul Eluard Place Gambetta Montbard Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 12:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

3000€ en bons d’achat (dont 1 bon de 500€, 1 bon de 300€, 1 bon de 200€)
BINGO 100€ et 80€
Buffet Buvette
Pas de réservation   .

Salle Paul Eluard Place Gambetta Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   21M@advbs.fr

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English : LOTO de la Bibliothèque sonore de Montbard

L’événement LOTO de la Bibliothèque sonore de Montbard Montbard a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Montbardois | 2*

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