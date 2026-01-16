LOTO DE LA BOULE SANS PAREILLE

Camplong Hérault

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Samedi 18 janvier 2026 à 16h à Camplong

Loto organisé par La Boule sans pareille à la Salle des écoles.

Loto organisé par La Boule sans pareille à la Salle des écoles. .

Camplong 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 90 67

Saturday January 18, 2026 at 4pm in Camplong

Loto organized by La Boule sans pareille at the Salle des écoles.

