Loto de la boule sarriacaise Salle des fêtes Sarriac-Bigorre vendredi 20 février 2026.
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-02-20 21:00:00
Venez passer une soirée conviviale et animée autour d’un loto où 12 parties pleines suivies d’une partie Bingo vous attendent.
Derrière les cartons, ce sont des bons d’achat (de 50 à 200 €), ainsi que des lots gourmands qui pourraient être à vous.
Ouverture des portes 19h30
Début du loto 21h00
Lots bons d’achat de 50 à 200 €, filets garni, lots de viandes,… Bingo bon d’achat de 100 euros
Restauration buvette sur place
Une belle invitation à partager un moment chaleureux, à se laisser griser par le suspense des tirages et à savourer quelques instants festifs en communauté.
Salle des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 66 57 95 laboulesarriacaise62@gmail.com
English :
Come and enjoy a friendly, lively evening of bingo, where 12 full games followed by a bingo game await you.
Vouchers (from ?50 to ?200) and gourmet prizes could be yours.
Doors open: 7:30pm
Start of bingo: 9:00 p.m
Prizes: vouchers from 50 to 200?, filets garni, meat prizes, etc Bingo: 100 euro gift voucher
Catering: refreshment bar on site
An invitation to share a warm moment, to be exhilarated by the suspense of the draws and to enjoy a few festive moments together.
