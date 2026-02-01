Loto de la boule sarriacaise

Salle des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-02-20 21:00:00

Début : 2026-02-20 21:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Venez passer une soirée conviviale et animée autour d’un loto où 12 parties pleines suivies d’une partie Bingo vous attendent.

Derrière les cartons, ce sont des bons d’achat (de 50 à 200 €), ainsi que des lots gourmands qui pourraient être à vous.

Ouverture des portes 19h30

Début du loto 21h00

Lots bons d’achat de 50 à 200 €, filets garni, lots de viandes,… Bingo bon d’achat de 100 euros

Restauration buvette sur place

Une belle invitation à partager un moment chaleureux, à se laisser griser par le suspense des tirages et à savourer quelques instants festifs en communauté.

.

Salle des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 66 57 95 laboulesarriacaise62@gmail.com

English :

Come and enjoy a friendly, lively evening of bingo, where 12 full games followed by a bingo game await you.

Vouchers (from ?50 to ?200) and gourmet prizes could be yours.

Doors open: 7:30pm

Start of bingo: 9:00 p.m

Prizes: vouchers from 50 to 200?, filets garni, meat prizes, etc Bingo: 100 euro gift voucher

Catering: refreshment bar on site

An invitation to share a warm moment, to be exhilarated by the suspense of the draws and to enjoy a few festive moments together.

