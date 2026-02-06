Loto de la Brande Montignacoise Salle des fêtes Montignac-Lascaux
21h. + de 2000€ de lots à gagner. Loterie gratuite enfants. Bourriche entre chaque quine. Buvette, beignets, crêpes. 2,50€ le carton, 12€ les 6, 20€ les 12
Loto organisé par L’association de chasse La Brande Montignacoise .
A gagner
1 bon d’achat de 500€ à Intermarché
1 bon d’achat de 300€ à Spar
1 bon d’achat de 200€ à M. Bricolage
1 bon d’achat de 100€ à Go Sport
Électroménagers, gibiers, canard gras, jambons. Plus de 2000€ de lots
Loterie gratuite pour les enfants.
Quine surprise offerte par la maison des producteurs
Bourriche entre chaque quine
Buvette beignets crêpes .
Salle des fêtes Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 95 05
English : Loto de la Brande Montignacoise
21h. + More than 2,000? prizes to be won. Free children’s lottery. Bourriche between each quine. Refreshment bar, doughnuts, crêpes. 2.50? per box, 12? per 6, 20? per 12
