Loto de la Brande Montignacoise Salle des fêtes Montignac-Lascaux

Loto de la Brande Montignacoise

Salle des fêtes Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

21h. + de 2000€ de lots à gagner. Loterie gratuite enfants. Bourriche entre chaque quine. Buvette, beignets, crêpes. 2,50€ le carton, 12€ les 6, 20€ les 12

Loto organisé par L’association de chasse La Brande Montignacoise .

A gagner

1 bon d’achat de 500€ à Intermarché

1 bon d’achat de 300€ à Spar

1 bon d’achat de 200€ à M. Bricolage

1 bon d’achat de 100€ à Go Sport

Électroménagers, gibiers, canard gras, jambons. Plus de 2000€ de lots

Loterie gratuite pour les enfants.

Quine surprise offerte par la maison des producteurs

Bourriche entre chaque quine

Buvette beignets crêpes .

Salle des fêtes Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 95 05

English : Loto de la Brande Montignacoise

21h. + More than 2,000? prizes to be won. Free children’s lottery. Bourriche between each quine. Refreshment bar, doughnuts, crêpes. 2.50? per box, 12? per 6, 20? per 12

