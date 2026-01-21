LOTO de la Brise de Frahier-et-Chatebier Salle culturelle Frahier-et-Chatebier
La Brise de Frahier-et-Chatebier organise un loto à la salle culturelle, samedi 11 avril à partir de 20h.
De nombreux lots à gagner, places limitées, buvette et petite restauration sur place.
Réservation au 06 26 51 12 65 .
Salle culturelle Place de la Mairie Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 51 12 65
