LOTO de la Brise de Frahier-et-Chatebier Salle culturelle Frahier-et-Chatebier

LOTO de la Brise de Frahier-et-Chatebier

Salle culturelle Place de la Mairie Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

La Brise de Frahier-et-Chatebier organise un loto à la salle culturelle, samedi 11 avril à partir de 20h.

De nombreux lots à gagner, places limitées, buvette et petite restauration sur place.

Réservation au 06 26 51 12 65 .

Salle culturelle Place de la Mairie Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 51 12 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LOTO de la Brise de Frahier-et-Chatebier

L’événement LOTO de la Brise de Frahier-et-Chatebier Frahier-et-Chatebier a été mis à jour le 2026-03-04 par RONCHAMP TOURISME