Loto de l’A.C.C.A. Salle Georges Brassens Portes-lès-Valence

Loto de l’A.C.C.A.

Salle Georges Brassens 11 Rue du 8 Mai 1945 Portes-lès-Valence Drôme

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Tentez votre chance au loto de l’Association Communale de Chasse Agréée.

+33 4 75 57 27 99 herve.rivier@sfr.fr

English :

Try your luck at the Association Communale de Chasse Agréée bingo.

