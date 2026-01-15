LOTO de l’A.C.CA. de Ronchamp rue du Tram Ronchamp

LOTO de l’A.C.CA. de Ronchamp

L’A.C.C.A de Ronchamp organise un loto, samedi 14 février à 18h et dimanche 15 février à 14h, à la salle des fêtes Georges Taiclet de Ronchamp.

De nombreux bons d’achat et autres lots de valeur.

Buvette et petite restauration sur place, animation par Bruno Animation.

Réservation au 06 14 75 43 08 .

rue du Tram Salle des fêtes Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 75 43 08

