Loto de la Calandreta Serada Lóto

Espace 2015 Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Espace 2015 à 19h30 ouverture des portes à 18h

A gagner

Séjour au Futuroscope, activités de plein air, forfaits de ski, séjours à la montagne, Bons d’achats, électroménager, produits locaux, massages bien être … et de nombreuses surprises .

Espace 2015 Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 33 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto de la Calandreta Serada Lóto

L’événement Loto de la Calandreta Serada Lóto Laruns a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées