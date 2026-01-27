Loto de la Chandeleur Salle de l’Orée du Bois Herbignac
Loto de la Chandeleur
Salle de l’Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac Loire-Atlantique
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Loto de la Chandeleur avec de nombreux lots à remporter ! Animé par Clément
– Un bon d’achat de 600€
– Un aspirateur laveur …
Réservation possible par sms 07 89 47 32 07
Buvette et restauration sur place. .
Salle de l’Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 14 11 60 12
