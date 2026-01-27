Loto de la Chandeleur Salle de l’Orée du Bois Herbignac

Loto de la Chandeleur

Salle de l'Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Loto de la Chandeleur avec de nombreux lots à remporter ! Animé par Clément

– Un bon d’achat de 600€

– Un aspirateur laveur …

Réservation possible par sms 07 89 47 32 07

Buvette et restauration sur place. .

Salle de l’Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 14 11 60 12

