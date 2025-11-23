Loto de la chasse Salle Daniel Ardin Châtillon-Saint-Jean
Tentez de remporter de nombreux lots parmi les plus de 3000 € mis en jeu lors du loto de la chasse ! Venez nombreux !
Salle Daniel Ardin Route de Parnans Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 46 44 47
English :
Try your hand at winning one of over 3,000 prizes up for grabs at the Hunting Lotto! Come one, come all!
German :
Versuchen Sie, viele der über 3000 ? Preise zu gewinnen, die beim Jagdlotto ausgespielt werden! Kommen Sie zahlreich!
Italiano :
Provate a vincere uno degli oltre 3.000 premi in palio alla Lotteria della caccia! Venite uno, venite tutti!
Espanol :
Pruebe a ganar uno de los más de 3.000 premios que se sortean en la Lotería de Caza ¡Vengan todos!
L’événement Loto de la chasse Châtillon-Saint-Jean a été mis à jour le 2025-10-04 par Valence Romans Tourisme