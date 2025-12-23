Loto de la chasse, Place du Corps Franc Pommiès Vic-en-Bigorre

Loto de la chasse

Place du Corps Franc Pommiès L’Octave Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-17 21:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Préparez-vous à vivre une soirée pleine d’excitation, de suspense et de surprises en participant à un loto. C’est bien plus qu’un simple jeu de hasard, c’est une expérience communautaire palpitante où la chance peut sourire à chacun d’entre vous !

Loto de la chasse Saint-Hubert vicquoise.

A gagner

Filet du producteur un panier du producteur avec plusieurs viandes et des produits artisanaux.

Bon d’achat de 15€ à 200 €

De quoi vous faire plaisir… Dans différents commerce de Vic en bigorre.

Entrées pour un parc animalier

Profitez d’une journée incroyable en famille ou entre amis, au cœur de la nature et des animaux.

Lot de gibier un assortiment riche en goût pour les passionnés de cuisine authentique et traditionnelle !

Cave à vin

Enceinte connectée

1 vol en ULM ️

Des lots variés, gourmands et divertissants… il y en a pour tous les goûts !

Vente crêpes et boissons

.

Place du Corps Franc Pommiès L’Octave Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 67 86 08 26

English :

Get ready for an evening of excitement, suspense and surprises when you take part in lotto. It’s much more than just a game of chance, it’s a thrilling community experience where luck can smile on any of you!

Loto de la chasse Saint-Hubert vicquoise.

To be won:

Filet du producteur: a producer’s basket with various meats and artisanal products.

Vouchers from 15? to 200?

Enough to treat yourself? In various shops in Vic en bigorre.

Tickets for a wildlife park

Enjoy an incredible day out with family and friends, in the heart of nature and animals.

? Batch of game: a richly flavored assortment for fans of authentic, traditional cuisine!

Wine cellar

Connected speaker

1 microlight flight ?

Varied, gourmet and entertaining prizes? there’s something for everyone!

Pancake and drink sales

L’événement Loto de la chasse Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2025-12-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65