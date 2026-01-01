Loto de la chorale Cantavioure Espace Cristal Portes-lès-Valence

Loto de la chorale Cantavioure

Espace Cristal 680 Avenue Général Charles de Gaulle Portes-lès-Valence Drôme

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Tentez votre chance au loto de la Chorale Cantavioure !

Espace Cristal 680 Avenue Général Charles de Gaulle Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 04 20 52 chorale.cantavioure@gmail.com

English :

Try your luck at the Cantavioure choir lottery!

L’événement Loto de la chorale Cantavioure Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-01-28 par Valence Romans Tourisme