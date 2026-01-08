LOTO DE LA CHORALE LA CANTADISSA Thézan-lès-Béziers

LOTO DE LA CHORALE LA CANTADISSA

3 RUE EMILE PASTRE Thézan-lès-Béziers Hérault

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Loto organisé par la Chorale La Cantadissa à 15h à la salle du Foyer Communal.

16 quines, 2 cartons pleins (bons d’achat de 80€ chacun) 2 consolantes, 2 tombolas (jambon, lot douceurs).

3 RUE EMILE PASTRE Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 6 33 45 12 65 joce.chanoine@orange.fr

English :

Loto organized by the Chorale La Cantadissa at 3pm in the Salle du Foyer Communal.

16 quines, 2 full cartons (vouchers worth 80? each) 2 consolantes, 2 tombolas (ham, sweets).

