Loto de la chorale les Baladins du Tournugeois Lacrost

salle polyvalente Lacrost Saône-et-Loire

Début : 2025-10-09 14:00:00

fin : 2025-10-09

2025-10-09

La chorale les baladins du Tournugeois vous propose son loto annuel qui aura lieu jeudi 9 octobre,à 14 h,à Lacrost, salle Maurice Lemberet.

Vente des cartes, à partir de 12 h. Animé par ALAIN avec 1 partie d’accueil puis 18 parties au carton plein, dotées par plus de 3500 euros dont 54 cartes cadeaux de 30 à 300€.BINGO et BULLES = cartes cadeaux.

Tarif= 1 carte 5€, 20€ les 5 cartes ou la plaque de 6.Sur place vous pourrez vous restaurer avec un buffet bien achalandé avec gaufres, sandwiches, gâteaux et la buvette habituelle. .

salle polyvalente Lacrost 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 78 69 02

