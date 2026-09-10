Informations pratiques

Lacrost

Loto de la chorale «les Baladins du Tournugeois»

salle polyvalente Lacrost Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 14:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

La chorale les baladins du Tournugeois organise son traditionnel loto annuel qui aura lieu jeudi 8 octobre, à 14 h à à la salle des fêtes de Lacrost. Vente des cartes, à partir de 12 h. Animé par ALAIN avec 1 partie d’accueil puis 18 parties au carton plein, dotées par plus de 3500 euros dont 54 cartes cadeaux de 30 à 300€.BINGO et BULLES = cartes cadeaux. Tarif= 1 carte 5€, 20€ les 5 cartes ou la plaque de 6.Sur place vous pourrez vous restaurer avec un buffet bien achalandé avec gaufres, sandwiches, gâteaux et la buvette habituelle. .

salle polyvalente Lacrost 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 78 69 02

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English : Loto de la chorale «les Baladins du Tournugeois»

L’événement Loto de la chorale «les Baladins du Tournugeois» Lacrost a été mis à jour le 2026-09-10 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne