Loto de la communauté Espace Loisirs – Bousbach
dimanche 15 février 2026
Loto de la communauté
Espace Loisirs – 7 rue Jeannes d'Arc Bousbach Moselle
Tarif : 3 EUR
Dimanche 2026-02-15 14:00:00
fin : 2026-02-15
2026-02-15
Pour la deuxième année, la communauté de Paroisses Notre Dame des Nations organise son loto. De nombreux lots à gagner 1er prix 500€ de bon d'achat. Ouverture des portes à 13h00, début des jeux à 14h00. Petite restauration et buvette sur place. Tarif 3€ le carton, 15€ les 6 cartons.Tout public
Espace Loisirs – 7 rue Jeannes d'Arc Bousbach 57460 Moselle Grand Est +33 3 87 87 32 12
For the second year running, the Notre Dame des Nations parish community is organizing its bingo. Numerous prizes to be won: 1st prize 500? gift voucher. Doors open at 1:00 pm, games start at 2:00 pm. Snacks and refreshments on site. Price: 3? per box, 15? for 6 boxes.
L’événement Loto de la communauté Bousbach a été mis à jour le 2026-02-03 par FORBACH TOURISME