Loto de la communauté Espace Loisirs – Bousbach

Loto de la communauté

Espace Loisirs – 7 rue Jeannes d’Arc Bousbach Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Pour la deuxième année, la communauté de Paroisses Notre Dame des Nations organise son loto. De nombreux lots à gagner 1er prix 500€ de bon d’achat. Ouverture des portes à 13h00, début des jeux à 14h00. Petite restauration et buvette sur place. Tarif 3€ le carton, 15€ les 6 cartons.Tout public

3 .

Espace Loisirs – 7 rue Jeannes d’Arc Bousbach 57460 Moselle Grand Est +33 3 87 87 32 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the second year running, the Notre Dame des Nations parish community is organizing its bingo. Numerous prizes to be won: 1st prize 500? gift voucher. Doors open at 1:00 pm, games start at 2:00 pm. Snacks and refreshments on site. Price: 3? per box, 15? for 6 boxes.

L’événement Loto de la communauté Bousbach a été mis à jour le 2026-02-03 par FORBACH TOURISME