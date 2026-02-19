Loto de la Confrérie de la St Roch Place du Bicentenaire de la Révolution Noves

Loto de la Confrérie de la St Roch

Dimanche 1er mars 2026 à partir de 17h. Place du Bicentenaire de la Révolution Paluds de Noves Noves Bouches-du-Rhône

Loto organisé par la Confrérie Saint-Roch des Paluds de Noves

Loto, organisé par la Confrérie de Saint-Roch, à 17h, à la salle de l’Amitié et le Fourbi Paluds de Noves

8 Cartons pleins 24 Quines



Nombreux lots à gagner:



*Jambons crus

*Cave à vin

*Bons d’achats

*Longes de porc

*1/2 agneaux

*Magrets de canards

*Banaste garnie

*Rosettes

*Repas pour 2 au restaurant

*Places de cinéma

*Bons d’achats divers

*Ballote primé .

Place du Bicentenaire de la Révolution Paluds de Noves Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 40 63 69 saintrochdespaluds@gmail.com

Loto organized by the Confrérie Saint-Roch des Paluds de Noves

