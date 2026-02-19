Loto de la Confrérie de la St Roch Place du Bicentenaire de la Révolution Noves
Loto de la Confrérie de la St Roch Place du Bicentenaire de la Révolution Noves dimanche 1 mars 2026.
Dimanche 1er mars 2026 à partir de 17h. Place du Bicentenaire de la Révolution Paluds de Noves Noves Bouches-du-Rhône
2026-03-01 17:00:00
2026-03-01
Loto organisé par la Confrérie Saint-Roch des Paluds de Noves
Loto, organisé par la Confrérie de Saint-Roch, à 17h, à la salle de l’Amitié et le Fourbi Paluds de Noves
8 Cartons pleins 24 Quines
Nombreux lots à gagner:
*Jambons crus
*Cave à vin
*Bons d’achats
*Longes de porc
*1/2 agneaux
*Magrets de canards
*Banaste garnie
*Rosettes
*Repas pour 2 au restaurant
*Places de cinéma
*Bons d’achats divers
*Ballote primé .
Place du Bicentenaire de la Révolution Paluds de Noves Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 40 63 69 saintrochdespaluds@gmail.com
English :
Loto organized by the Confrérie Saint-Roch des Paluds de Noves
