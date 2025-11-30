LOTO DE LA CONFRÉRIE DE L’AIL Cadours
LOTO DE LA CONFRÉRIE DE L’AIL Cadours dimanche 30 novembre 2025.
LOTO DE LA CONFRÉRIE DE L’AIL
FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
La Confrérie de l’Ail organise son loto !
Nous vous attentons nombreux ! .
FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01 cadours.accueil@mairie-cadours.fr
English :
The Confrérie de l’Ail organizes its bingo!
German :
Die Confrérie de l’Ail (Knoblauchbruderschaft) organisiert ihr Lotto!
Italiano :
La Confraternita dell’Aglio organizza la sua tombola!
Espanol :
¡La Hermandad del Ajo organiza su bingo!
L’événement LOTO DE LA CONFRÉRIE DE L’AIL Cadours a été mis à jour le 2025-09-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE