LOTO DE LA CONFRÉRIE DE L’AIL Cadours dimanche 30 novembre 2025.

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours Haute-Garonne

Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30

2025-11-30

La Confrérie de l’Ail organise son loto !
Nous vous attentons nombreux !   .

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01  cadours.accueil@mairie-cadours.fr

English :

The Confrérie de l’Ail organizes its bingo!

German :

Die Confrérie de l’Ail (Knoblauchbruderschaft) organisiert ihr Lotto!

Italiano :

La Confraternita dell’Aglio organizza la sua tombola!

Espanol :

¡La Hermandad del Ajo organiza su bingo!

