Loto de la Confrérie de Saint Eloi, Route de Saint Rémy Maillane

Loto de la Confrérie de Saint Eloi

Dimanche 4 janvier 2026 à partir de 16h30.

Début 17h. Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 16:30:00

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

Loto de la Confrérie Saint Eloi.

Loto de la Confrérie Saint Eloi au Centre Frédéric Mistral.

De nombreux lots à gagner. .

Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 93 86 sicard.steph@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loto of the Confrérie Saint Eloi.

L’événement Loto de la Confrérie de Saint Eloi Maillane a été mis à jour le 2025-12-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence