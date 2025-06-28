Loto de la Confrérie des Gousteurs de Kirsch de Fougerolles Fougerolles-Saint-Valbert
Loto de la Confrérie des Gousteurs de Kirsch de Fougerolles
Salle des fêtes Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Tarif : – –
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
2026-04-12
La Confrérie des Gousteurs de Kirsch de Fougerolles organise un Loto à la Salle des Fêtes de Fougerolles-Saint-Valbert.
Ouverture des portes à 12h30.
Début 14h.
Inscription par téléphone de 10h à 19h à partir du 16 mars 2026.
Petite restauration Buvette.
Animation par Romuald. .
Salle des fêtes Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 78 28 36 08
