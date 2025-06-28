Loto de la Confrérie des Gousteurs de Kirsch de Fougerolles Fougerolles-Saint-Valbert

Loto de la Confrérie des Gousteurs de Kirsch de Fougerolles

Salle des fêtes Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

2026-04-12

La Confrérie des Gousteurs de Kirsch de Fougerolles organise un Loto à la Salle des Fêtes de Fougerolles-Saint-Valbert.

Ouverture des portes à 12h30.

Début 14h.

Inscription par téléphone de 10h à 19h à partir du 16 mars 2026.

Petite restauration Buvette.

Animation par Romuald. .

Salle des fêtes Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

