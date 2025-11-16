LOTO de la Croix-Rouge française Salle polyvalente Les Villettes
LOTO de la Croix-Rouge française Salle polyvalente Les Villettes dimanche 16 novembre 2025.
LOTO de la Croix-Rouge française
Salle polyvalente 4 rue du Stade Les Villettes Haute-Loire
Début : 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
Loto de la Croix-Rouge française à partir de 14h
Les bénéfices seront affectés à des actions sociales et secouristes
Salle polyvalente 4 rue du Stade Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6708209024
English :
French Red Cross Loto from 2pm
Profits will be allocated to social and rescue actions
German :
Lotto des Französischen Roten Kreuzes ab 14 Uhr
Die Gewinne werden für soziale und lebensrettende Maßnahmen verwendet
Italiano :
Loto della Croce Rossa Francese dalle 14.00
Il ricavato sarà devoluto a iniziative sociali e di primo soccorso
Espanol :
Loto de la Cruz Roja Francesa a partir de las 14.00 horas
Los beneficios se donarán a iniciativas sociales y de primeros auxilios
