LOTO de la Croix-Rouge française Salle polyvalente Les Villettes

LOTO de la Croix-Rouge française

Salle polyvalente 4 rue du Stade Les Villettes Haute-Loire

Début : 2025-11-16 14:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

Loto de la Croix-Rouge française à partir de 14h

Les bénéfices seront affectés à des actions sociales et secouristes

.

Salle polyvalente 4 rue du Stade Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6708209024

English :

French Red Cross Loto from 2pm

Profits will be allocated to social and rescue actions

German :

Lotto des Französischen Roten Kreuzes ab 14 Uhr

Die Gewinne werden für soziale und lebensrettende Maßnahmen verwendet

Italiano :

Loto della Croce Rossa Francese dalle 14.00

Il ricavato sarà devoluto a iniziative sociali e di primo soccorso

Espanol :

Loto de la Cruz Roja Francesa a partir de las 14.00 horas

Los beneficios se donarán a iniciativas sociales y de primeros auxilios

