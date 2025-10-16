Loto de La Croix Rouge Espace culturel Saint-Exupéry Marignane

Loto de La Croix Rouge Espace culturel Saint-Exupéry Marignane jeudi 16 octobre 2025.

Loto de La Croix Rouge

Jeudi 16 octobre 2025.

A 14h. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

« La Croix Rouge Française », Unité Locale de Marignane, organise un loto familial pour permettre aux personnes seules ou en famille de passer une journée de convivialité et de sociabilité. Les gains aident à financer ses actions solidaires.

Venez nombreux.

Venez participer à ce loto dont l’ambiance est familiale !

Chaque joueur dispose d’un ou plusieurs petits cartons quadrillés dont certaines cases comportent des numéros, lesquels sont reproduits sur de petits jetons que l’on tire un par un au hasard et que l’on annonce. Le gagnant est celui qui le premier a rempli sa grille.

A vos cartons !… Et que la chance soit de votre côté ! .

Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 88 51 51 ul.marignane@croixrouge.fr

English :

« La Croix Rouge Française, Unité Locale de Marignane, is organizing a family lottery to enable single people and families to enjoy a day of conviviality and sociability. Proceeds from the event help to finance its solidarity initiatives.

Come one, come all.

German :

« La Croix Rouge Française », Unité Locale de Marignane, organisiert ein Familienlotto, um alleinstehenden Personen oder Familien die Möglichkeit zu geben, einen Tag voller Geselligkeit und Geselligkeit zu verbringen. Die Gewinne helfen bei der Finanzierung seiner solidarischen Aktionen.

Kommen Sie zahlreich.

Italiano :

« L’unità locale di Marignane della Croce Rossa francese organizza una lotteria familiare per dare alle persone che vivono da sole o con le loro famiglie la possibilità di trascorrere una giornata insieme in un’atmosfera amichevole e socievole. Il ricavato dell’evento servirà a finanziare le attività dell’associazione.

Venite uno, venite tutti.

Espanol :

« La unidad local de Marignane de la Cruz Roja Francesa organiza una lotería familiar para ofrecer a las personas que viven solas o en familia la oportunidad de pasar un día juntos en un ambiente agradable y sociable. La recaudación se destinará a financiar las actividades de la asociación.

Vengan todos.

L'événement Loto de La Croix Rouge Marignane a été mis à jour le 2025-07-02