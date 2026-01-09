Loto de la Ferme d’Antan Plédéliac

Loto de la Ferme d’Antan

Foyer rural Plédéliac Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-05 13:30:00

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Venez passer un moment convivial lors du LOTO de La Ferme d’antan, animé par Dom Animation.

De nombreux bons d’achats de 20 € à 400 € sont à gagner, ainsi que des lots de consolation et des lots surprise volaille. .

Foyer rural Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 17 17 95

