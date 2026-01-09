Loto de la Ferme d’Antan Plédéliac
Loto de la Ferme d’Antan Plédéliac jeudi 5 février 2026.
Loto de la Ferme d’Antan
Foyer rural Plédéliac Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-05 13:30:00
fin : 2026-02-05
2026-02-05
Venez passer un moment convivial lors du LOTO de La Ferme d’antan, animé par Dom Animation.
De nombreux bons d’achats de 20 € à 400 € sont à gagner, ainsi que des lots de consolation et des lots surprise volaille. .
Foyer rural Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 17 17 95
