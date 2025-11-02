LOTO DE LA FÊTE DE L’AIL Cadours
FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours Haute-Garonne
Tarif : – –
La Fête de l’Ail organise son loto !
Nous vous attentons nombreux ! .
FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01 cadours.accueil@mairie-cadours.fr
English :
La Fête de l’Ail organizes its bingo!
German :
Die Fête de l’Ail organisiert ihr Lotto!
Italiano :
Il Festival dell’Aglio organizza la sua tombola!
Espanol :
El Festival del Ajo organiza su ¡bingo!
