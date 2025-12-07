LOTO DE LA FÊTE DE L’AIL Cadours

LOTO DE LA FÊTE DE L’AIL

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours Haute-Garonne

La Fête de l’Ail organise son loto !
Nous vous attentons nombreux !   .

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01  cadours.accueil@mairie-cadours.fr

English :

La Fête de l’Ail organizes its bingo!

German :

Die Fête de l’Ail organisiert ihr Lotto!

Italiano :

Il Festival dell’Aglio organizza la sua tombola!

Espanol :

El Festival del Ajo organiza su ¡bingo!

