LOTO DE LA FÊTE DE L’AIL Cadours

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours Haute-Garonne
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
2026-02-01
L’association de la Fête de l’Ail organise son loto !
Nous vous attentons nombreux ! .
FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01 cadours.accueil@mairie-cadours.fr
English :
The Fête de l’Ail association organizes its bingo!
German :
Der Verein des Knoblauchfestes organisiert sein Lotto!
Italiano :
L’associazione Fête de l’Ail organizza la sua tombola!
Espanol :
¡La asociación Fête de l’Ail organiza su bingo!
