LOTO DE LA FÊTE DE L’AIL Cadours

L’association de la Fête de l’Ail organise son loto !
Nous vous attentons nombreux !   .

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01  cadours.accueil@mairie-cadours.fr

English :

The Fête de l’Ail association organizes its bingo!

German :

Der Verein des Knoblauchfestes organisiert sein Lotto!

Italiano :

L’associazione Fête de l’Ail organizza la sua tombola!

Espanol :

¡La asociación Fête de l’Ail organiza su bingo!

