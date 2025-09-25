LOTO DE LA FÊTE DE L’AIL

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

L’association de la Fête de l’Ail organise son loto !

Nous vous attentons nombreux ! .

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01 cadours.accueil@mairie-cadours.fr

English :

The Fête de l’Ail association organizes its bingo!

German :

Der Verein des Knoblauchfestes organisiert sein Lotto!

Italiano :

L’associazione Fête de l’Ail organizza la sua tombola!

Espanol :

¡La asociación Fête de l’Ail organiza su bingo!

L’événement LOTO DE LA FÊTE DE L’AIL Cadours a été mis à jour le 2025-11-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE