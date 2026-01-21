LOTO DE LA FNACA ET ANCIENS COMBATTANTS ESPACE ENVOL ANCIEN COLLEGE Grenade

LOTO DE LA FNACA ET ANCIENS COMBATTANTS

ESPACE ENVOL ANCIEN COLLEGE 1 RUE PAUL BERT Grenade Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez passer une après-midi en famille ou entre amis, de nombreux lots gourmands vous attendent !

La FNACA organise son loto du printemps des Anciens Combattants. 10 Parties en quine, double quine et carton plein + deux partie en carton plein direct. Bons d’achats filets garnis, un gros lot à gagner un BON D’ACHAT DE 300 € ! Buvette et crêpes sur place. (1 CARTON DE LA CHANCE GRATUIT). 20 .

ESPACE ENVOL ANCIEN COLLEGE 1 RUE PAUL BERT Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie fnaca.ac.ht@gmail.com

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English :

Come and spend an afternoon with your family or friends, with lots of gourmet prizes waiting for you!

L’événement LOTO DE LA FNACA ET ANCIENS COMBATTANTS Grenade a été mis à jour le 2026-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE