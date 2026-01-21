LOTO DE LA FNACA ET ANCIENS COMBATTANTS ESPACE ENVOL ANCIEN COLLEGE Grenade
LOTO DE LA FNACA ET ANCIENS COMBATTANTS ESPACE ENVOL ANCIEN COLLEGE Grenade dimanche 12 avril 2026.
LOTO DE LA FNACA ET ANCIENS COMBATTANTS
ESPACE ENVOL ANCIEN COLLEGE 1 RUE PAUL BERT Grenade Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Venez passer une après-midi en famille ou entre amis, de nombreux lots gourmands vous attendent !
La FNACA organise son loto du printemps des Anciens Combattants. 10 Parties en quine, double quine et carton plein + deux partie en carton plein direct. Bons d’achats filets garnis, un gros lot à gagner un BON D’ACHAT DE 300 € ! Buvette et crêpes sur place. (1 CARTON DE LA CHANCE GRATUIT). 20 .
ESPACE ENVOL ANCIEN COLLEGE 1 RUE PAUL BERT Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie fnaca.ac.ht@gmail.com
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English :
Come and spend an afternoon with your family or friends, with lots of gourmet prizes waiting for you!
L’événement LOTO DE LA FNACA ET ANCIENS COMBATTANTS Grenade a été mis à jour le 2026-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE