Loto de la Frat’ Oeuvres sociales de la Fraternité Nantes

Loto de la Frat’ Oeuvres sociales de la Fraternité Nantes samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 13:30 – 18:00

Gratuit : non Payant avec réservation Il est nécessaire de s’inscrire sur l’adresse:contact@lafrat-nantes.org ou animation.sociale@lafrat-nantes.org1 carton 3 €5 cartons 12 €Paiement sur place en espèces ou en CB à partir de 13h30. Tout public

Venez passer un après-midi de jeux, tenter de gagner des lots sympas et soutenez nos actions de solidarité de proximité.A gagner: une TV de 58 cm, un petit service Geneviève Lethu, un drap de bain, un vélo vintage, un lot de produits de beauté, deux repas gratuits au restaurant la Cachette, un bon d’achat, une trotinette, une radio vintage et plein d’autres lots!La Frat’ est une assocation plus que centenaire située rue amiral du chaffault,entre les places Zola et Mellinet. Elle accueille les personnes en situation d’isolement et de précarité tous les matins du lundi au vendredi autour d’un petit déjeuner et d’une distribution vestimentaire entièrement gratuits. L’association anime également trois boutiques de seconde main ouvertes les lundis, mercredis et vendredis après-midi: le Véti, le bric à brac et l’atelier vélo. L’association a selectionné depuis plusieurs semaines, les plus beaux arrivages pour faire de ce loto un avant gout de Noël!Nous vous attendons nombreux et pensez à vous inscrire rapidement, il n’y a que 50 places! Démarrage à 14h précise, entrée dès 13h30.

Oeuvres sociales de la Fraternité Dervallières – Zola Nantes 44100

02 53 35 38 62 contact@lafrat-nantes.org