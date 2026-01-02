Loto de La Gaule Marennaise Marennes Marennes-Hiers-Brouage
Loto de La Gaule Marennaise Marennes Marennes-Hiers-Brouage dimanche 8 février 2026.
Loto de La Gaule Marennaise
Marennes Centre d’Animation et de Loisirs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Début : 2026-02-08 14:00:00
fin : 2026-02-08 19:30:00
2026-02-08
Super loto organisé par La Gaule Marennaise
Marennes Centre d’Animation et de Loisirs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 92 37 49 gaulemarennaise@peche17.org
English : Loto de La Gaule Marennaise
Super bingo organized by La Gaule Marennaise
L’événement Loto de La Gaule Marennaise Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes