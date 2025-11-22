Loto de la gym Vittel
Loto de la gym Vittel samedi 22 novembre 2025.
Loto de la gym
Vittel Vosges
Gratuit
Gratuit
Date et horaire :
Samedi 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Nombreux lots
Bons d’achat de 100, 200 et 500€
Baptême de l’air, machine à café, friteuse sans huile, aspirateur, console switch etc.
restauration et buvette
Ouverture des portes à 18h30Tout public
Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 89 23 76 61
English :
Numerous prizes
Vouchers worth 100, 200 and 500?
Baptism of flight, coffee machine, oil-free deep fryer, vacuum cleaner, switch console etc.
catering and refreshments
Doors open at 6.30pm
German :
Zahlreiche Preise
Gutscheine im Wert von 100, 200 und 500?
Flugtaufe, Kaffeemaschine, ölfreie Fritteuse, Staubsauger, Switch-Konsole usw.
essen und Trinken
Türöffnung um 18.30 Uhr
Italiano :
Tanti premi
Buoni del valore di 100, 200 e 500 euro?
Primo volo, macchina del caffè, friggitrice senza olio, aspirapolvere, console di comando, ecc.
catering e rinfreschi
Apertura porte alle 18.30
Espanol :
Muchos premios
Vales por valor de 100, 200 y 500 euros..
Primer vuelo, cafetera, freidora sin aceite, aspiradora, consola de interruptores, etc.
catering y refrescos
Apertura de puertas a las 18.30
L’événement Loto de la gym Vittel a été mis à jour le 2025-10-31 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE