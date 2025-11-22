Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto de la gym Vittel

Loto de la gym Vittel samedi 22 novembre 2025.

Loto de la gym

Vittel Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22

2025-11-22

Nombreux lots
Bons d’achat de 100, 200 et 500€
Baptême de l’air, machine à café, friteuse sans huile, aspirateur, console switch etc.
restauration et buvette

Ouverture des portes à 18h30Tout public
Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 89 23 76 61 

English :

Numerous prizes
Vouchers worth 100, 200 and 500?
Baptism of flight, coffee machine, oil-free deep fryer, vacuum cleaner, switch console etc.
catering and refreshments

Doors open at 6.30pm

German :

Zahlreiche Preise
Gutscheine im Wert von 100, 200 und 500?
Flugtaufe, Kaffeemaschine, ölfreie Fritteuse, Staubsauger, Switch-Konsole usw.
essen und Trinken

Türöffnung um 18.30 Uhr

Italiano :

Tanti premi
Buoni del valore di 100, 200 e 500 euro?
Primo volo, macchina del caffè, friggitrice senza olio, aspirapolvere, console di comando, ecc.
catering e rinfreschi

Apertura porte alle 18.30

Espanol :

Muchos premios
Vales por valor de 100, 200 y 500 euros..
Primer vuelo, cafetera, freidora sin aceite, aspiradora, consola de interruptores, etc.
catering y refrescos

Apertura de puertas a las 18.30

L’événement Loto de la gym Vittel a été mis à jour le 2025-10-31 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE