Loto de la gym

Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Nombreux lots

Bons d’achat de 100, 200 et 500€

Baptême de l’air, machine à café, friteuse sans huile, aspirateur, console switch etc.

restauration et buvette

Ouverture des portes à 18h30Tout public

0 .

Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 89 23 76 61

English :

Numerous prizes

Vouchers worth 100, 200 and 500?

Baptism of flight, coffee machine, oil-free deep fryer, vacuum cleaner, switch console etc.

catering and refreshments

Doors open at 6.30pm

German :

Zahlreiche Preise

Gutscheine im Wert von 100, 200 und 500?

Flugtaufe, Kaffeemaschine, ölfreie Fritteuse, Staubsauger, Switch-Konsole usw.

essen und Trinken

Türöffnung um 18.30 Uhr

Italiano :

Tanti premi

Buoni del valore di 100, 200 e 500 euro?

Primo volo, macchina del caffè, friggitrice senza olio, aspirapolvere, console di comando, ecc.

catering e rinfreschi

Apertura porte alle 18.30

Espanol :

Muchos premios

Vales por valor de 100, 200 y 500 euros..

Primer vuelo, cafetera, freidora sin aceite, aspiradora, consola de interruptores, etc.

catering y refrescos

Apertura de puertas a las 18.30

L’événement Loto de la gym Vittel a été mis à jour le 2025-10-31 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE