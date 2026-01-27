Loto de la gym volontaire de Lairoux

Salle Plaisance Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Loto de la section gymnastique volontaire de Lairoux animé par Isma-L

Spécial cartes cadeaux

1er lot 800 €

2ème lot 300 €

3ème lot 80 €

Et de nombreux autres lots de 10 à 60 €

+ de 2 500€ de lots

+ parties spéciales, Bingo, Burger Quine, Bourriche

Pâtisserie, buvette .

Salle Plaisance Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 73 92 73 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loto for the Lairoux voluntary gymnastics section, hosted by Isma-L

L’événement Loto de la gym volontaire de Lairoux Luçon a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud