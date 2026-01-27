Loto de la gym volontaire de Lairoux Luçon
Loto de la gym volontaire de Lairoux Luçon dimanche 1 mars 2026.
Loto de la gym volontaire de Lairoux
Salle Plaisance Luçon Vendée
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01 19:00:00
2026-03-01
Loto de la section gymnastique volontaire de Lairoux animé par Isma-L
Spécial cartes cadeaux
1er lot 800 €
2ème lot 300 €
3ème lot 80 €
Et de nombreux autres lots de 10 à 60 €
+ de 2 500€ de lots
+ parties spéciales, Bingo, Burger Quine, Bourriche
Pâtisserie, buvette .
Salle Plaisance Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire
English :
Loto for the Lairoux voluntary gymnastics section, hosted by Isma-L
