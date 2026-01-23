Loto de la JS Saint Paul Salle des fêtes Saint Paul lès Romans Saint-Paul-lès-Romans
Loto de la JS Saint Paul Salle des fêtes Saint Paul lès Romans Saint-Paul-lès-Romans dimanche 1 février 2026.
Loto de la JS Saint Paul
Salle des fêtes Saint Paul lès Romans 92 Route nationale Saint-Paul-lès-Romans Drôme
Snacking, buvette, tout sera à disposition pour que vous puissiez profiter au maximum de 6 parties ainsi que 2 supers parties !!!
De nombreux lots seront à gagner, donc n’hésitez pas.
English :
Snacks and refreshments will be available, so you can make the most of 6 games and 2 super games!
Lots of prizes to be won, so don’t hesitate.
