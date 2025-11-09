Loto de la JS St Paul Salle des Fêtes Saint-Paul-lès-Romans
Loto de la JS St Paul Salle des Fêtes Saint-Paul-lès-Romans dimanche 9 novembre 2025.
Loto de la JS St Paul
Salle des Fêtes 92 route nationale Saint-Paul-lès-Romans Drôme
Tarif : 2.5 – 2.5 – 3 EUR
le carton + 3€ la super partie
Début : 2025-11-09 14:00:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Nombreux lots vélo, raquette de padel, carte cadeaux, paniers garnis…
Salle des Fêtes 92 route nationale Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes footjs.saintpaul@gmail.com
English :
Lots of prizes: bike, padel racket, gift card, gift baskets…
German :
Zahlreiche Preise: Fahrrad, Paddelschläger, Geschenkkarten, Präsentkörbe…
Italiano :
Tanti premi: bicicletta, racchetta da padel, carta regalo, cesti regalo, ecc.
Espanol :
Muchos premios: bicicleta, raqueta de pádel, tarjeta regalo, cestas regalo, etc.
L’événement Loto de la JS St Paul Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2025-10-22 par Valence Romans Tourisme