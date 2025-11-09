Loto de la JS St Paul Salle des Fêtes Saint-Paul-lès-Romans

Loto de la JS St Paul Salle des Fêtes Saint-Paul-lès-Romans dimanche 9 novembre 2025.

Loto de la JS St Paul

Salle des Fêtes 92 route nationale Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Tarif : 2.5 – 2.5 – 3 EUR

le carton + 3€ la super partie

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 14:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Nombreux lots vélo, raquette de padel, carte cadeaux, paniers garnis…

.

Salle des Fêtes 92 route nationale Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes footjs.saintpaul@gmail.com

English :

Lots of prizes: bike, padel racket, gift card, gift baskets…

German :

Zahlreiche Preise: Fahrrad, Paddelschläger, Geschenkkarten, Präsentkörbe…

Italiano :

Tanti premi: bicicletta, racchetta da padel, carta regalo, cesti regalo, ecc.

Espanol :

Muchos premios: bicicleta, raqueta de pádel, tarjeta regalo, cestas regalo, etc.

