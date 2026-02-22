LOTO de la JST du Teich rue Claude Laymand Le Teich

LOTO de la JST du Teich

rue Claude Laymand Salle Publique Le Teich Gironde

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Venez nombreux au loto organisé par la JST.

Nombreux lots à gagner. petit électroménager, paniers gourmands, bons d’hachats.

Buvette et restauration sur place.

Ouverture des portes dès 18h30.

Places limitées.

Début du loto 20h00.

Entré libre.

Tout public. .

rue Claude Laymand Salle Publique Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 69 51 505644@ifnaquitaine.fr

