LOTO de la JST du Teich rue Claude Laymand Le Teich
LOTO de la JST du Teich rue Claude Laymand Le Teich samedi 7 mars 2026.
LOTO de la JST du Teich
rue Claude Laymand Salle Publique Le Teich Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Venez nombreux au loto organisé par la JST.
Nombreux lots à gagner. petit électroménager, paniers gourmands, bons d’hachats.
Buvette et restauration sur place.
Ouverture des portes dès 18h30.
Places limitées.
Début du loto 20h00.
Entré libre.
Tout public. .
rue Claude Laymand Salle Publique Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 69 51 505644@ifnaquitaine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LOTO de la JST du Teich
L’événement LOTO de la JST du Teich Le Teich a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Le Teich