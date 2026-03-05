LOTO DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER Palavas-les-Flots

LOTO DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

15h30

Participez au Loto de la Ligue Contre le Cancer à la Salle des Fêtes de Palavas‑les‑Flots !

Nombreux lots à gagner, vente de gâteaux et de boissons. Tous les bénéfices sont reversés à la Ligue contre le Cancer.

De nombreux lots sont mis en jeu, allant des cadeaux locaux aux surprises diverses, garantissant des moments de suspense et de plaisir pour tous les participants.

Des gâteaux et boissons seront proposés à la vente, préparés par des bénévoles, afin de permettre aux visiteurs de se restaurer et de profiter pleinement de l’après‑midi.

L’ensemble des bénéfices sera reversé à la Ligue contre le Cancer, contribuant directement au financement des actions de prévention, de soutien aux malades et de recherche. .

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

English :

15h30

Take part in the Loto de la Ligue Contre le Cancer at the Salle des Fêtes de Palavas?les?Flots!

Lots of prizes to be won, cakes and drinks for sale. All profits go to the Ligue contre le Cancer.

