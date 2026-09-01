AGENDA · Saint-Germain-des-Fossés
Loto de la M.J.C Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés
dimanche 27 septembre 2026 · Place de la Libération · Saint-Germain-des-Fossés
Informations pratiques
Saint-Germain-des-Fossés
Loto de la M.J.C
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 12:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Loto de la M.J.C.
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Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 62 52
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English :
M.J.C. Bingo
L’événement Loto de la M.J.C Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-09-05 par Vichy Destinations
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