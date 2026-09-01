Loto de la M.J.C Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés

dimanche 27 septembre 2026 · Place de la Libération · Saint-Germain-des-Fossés

Informations pratiques

Saint-Germain-des-Fossés

Loto de la M.J.C

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 12:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Loto de la M.J.C.

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Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 62 52

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English :

M.J.C. Bingo

L’événement Loto de la M.J.C Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-09-05 par Vichy Destinations